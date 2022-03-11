Ми розцінюємо це як тероризм: в МВС зробили заяву щодо викрадення мера Мелітополя

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зробив заяву щодо викрадення Івана Федорова, мера Мелітополя, яке сталося 11 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.
"Десять озброєних окупантів прийшли на засідання координаційної ради міста Мелітополя. Вони забрали мера міста, одягли йому на голову поліетиленовий пакет і вивезли в невідомому напрямку. Ми розцінюємо ці дії, як тероризм.
Місто Мелітополь є українським, окупанти бачать, що люди не хочуть із ними співпрацювати, то вдаються до терористичних дій", - зазначив Антон Геращенко.
Нагадаємо, що Івана Федорова викрали вдень 11 березня, коли він був в міському кризовому центрі, де займався питаннями життєзабезпечення українського міста.
Раніше ми писали, що з'явилося відеопідтвердження викрадення Федорова.
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