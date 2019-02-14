Розтрата 127 млн гривень: САП назвала дату розгляду справи "Повітряного експресу"

Суд призначив наступне засідання на 21 лютого

Суд продолжил рассмотрение дела о растрате средств на строительство "Воздушного экспресса", который объединяет аэропорт "Борисполь" с Киевом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что суд назначил следующее заседание на 21 февраля.

САП отмечает, что суд оставил под стражей на два месяца участника схемы завладения средствами государственного предприятия.

"13 февраля 2019 года в Киево-Святошинском районном суде Киевской области с участием прокурора САП состоялось очередное судебное заседание в уголовном производстве по факту завладения и растраты средств ГП "Нацпроект "Воздушный экспресс" в сумме 127 млн гривен, полученных государством по кредитному договору от Экспортно-импортного банка Китая для строительства железнодорожного пассажирского сообщения между Международным аэропортом "Борисполь" и городом Киев", - говорится в сообщении

Напомним, суд удовлетворил иск САП в деле "Воздушного экспресса". Специализированная антикоррупционная прокуратура задержала фигуранта дела о хищении 81 млн гривен государственного предприятия "Нацпроект "Воздушный экспресс". Отмечается, что задержанный является бывшим адвокатом, который подозревается в причастности к завладению бюджетных средств путем их вывода через подконтрольные фиктивные суб'объекты хозяйственной деятельности.