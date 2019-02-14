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Розтрата 127 млн гривень: САП назвала дату розгляду справи "Повітряного експресу"

Новини » Суспільство    14.02.2019 - 11:12
Розтрата 127 млн гривень: САП назвала дату розгляду справи "Повітряного експресу"
Іллюстративне фото (facebook com vfalin)

Суд призначив наступне засідання на 21 лютого

Суд продовжив розгляд справи щодо розтрати коштів на будівництво "Повітряного експресу", який з'єднує аеропорт "Бориспіль" з Києвом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що суд призначив наступне засідання на 21 лютого. 

САП зазначає, що суд залишив під вартою на два місяці учасника схеми заволодіння коштами державного підприємства.

"13 лютого 2019 року у Києво-Святошинському районному суді Київської області за участю прокурора САП відбулося чергове судове засідання у кримінальному провадженні за фактами заволодіння та розтрати коштів ДП "Нацпроект "Повітряний експрес" у сумі 127 млн гривень, отриманих державою за кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю для будівництва залізничного пасажирського сполучення між Міжнародним аеропортом "Бориспіль" та містом Київ", - йдеться у повідомленні.

Розтрата 127 млн гривень: САП назвала дату розгляду справи &quot;Повітряного експресу&quot;Нагадаємо, суд задовольнив позов САП у справі "Повітряного експреса".  Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримала фігуранта справи про розкрадання 81 млн гривень державного підприємства "Нацпроект "Повітряний експрес". Наголошується, що затриманий є колишнім адвокатом, який підозрюється в причетності до заволодіння бюджетних коштів шляхом їх виведення через підконтрольні фіктивні суб'єкти господарської діяльності.

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