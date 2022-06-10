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Розмитнення авто впровадять у "Дію", розрахунок платежів буде за VIN-кодом, - Федоров

Фото: розмитнити авто можна буде через "Дію" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Кабінет міністрів схвалив законопроект, який дозволить перевести всі процедури з розмитнення автомобілів в додаток "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федерова.

За його словами, завдяки цифровізації всіх процесів зникне можливість маніпулювати ціною автомобіля на митниці.

"Послуга буде працювати в кілька кліків: необхідно буде ввести VIN-код авто, а розрахунок відбудеться автоматично. Розмір платежу формуватиметься відповідно до характеристик автомобіля: обсяг, тип і потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність. На все це треба не більше 5 хвилин", - зазначив Федоров.

Він підкреслив, що після розмитнення через "Дію" можна буде зареєструвати авто.

"Ми вже почали розробку послуги в "Дії" і чекаємо подальшого прийняття законопроектів у Верховній раді", - додав віце-прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін пропонує ввести нову формулу для розмитнення автомобілів, а також зобов'язати подавати декларацію для митниці лише в електронному вигляді.

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