Розмитнення авто впровадять у "Дію", розрахунок платежів буде за VIN-кодом, - Федоров

За його словами, завдяки цифровізації всіх процесів зникне можливість маніпулювати ціною автомобіля на митниці.

"Послуга буде працювати в кілька кліків: необхідно буде ввести VIN-код авто, а розрахунок відбудеться автоматично. Розмір платежу формуватиметься відповідно до характеристик автомобіля: обсяг, тип і потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність. На все це треба не більше 5 хвилин", - зазначив Федоров.

Він підкреслив, що після розмитнення через "Дію" можна буде зареєструвати авто.

"Ми вже почали розробку послуги в "Дії" і чекаємо подальшого прийняття законопроектів у Верховній раді", - додав віце-прем'єр.