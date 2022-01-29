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Розстріл військових у Дніпрі: поранені у важкому стані, але динаміка позитивна

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Дніпро, Субота 29 січня 2022 13:42
Розстріл військових у Дніпрі: поранені у важкому стані, але динаміка позитивна Фото: поранені бійці Національної гвардії (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

П'ятеро поранених внаслідок розстрілу військових у Дніпрі перебувають у важкому стані. Але спостерігається позитивна динаміка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що лікарі продовжують надавати пораненим на території заводу "Південмаш" військовим медичну допомогу, а на прохання здати кров відгукнулися понад 170 осіб.

Зокрема, Жанна Шарова, яка отримала три поранення, перебуває у важкому стані. Вчора дівчина прийшла в себе, але поки підключена до апарату ШВЛ.

"Ігор Семенченко отримав поранення в живіт. Лікарі змогли оперативно видалити кулю, стан важкий, з позитивною динамікою", - йдеться в повідомленні.

Владислав Гуліда, Денис Намесник і Євген Мачула перебувають у свідомості, їх стан важкий з позитивною динамікою.

Нагадаємо, вночі 27 січня військовослужбовець Національної гвардії Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі, з якими перебував у караулі на "Південмаші". В результаті загинули четверо військовослужбовців і жінка, яка була контролером на КПП, ще п'ятеро отримали поранення.

Рябчука затримали через кілька годин після інциденту, суд взяв його під варту без права вийти під заставу.

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