Розстріл автобуса і оновлення карантинних зон: новини за 27 серпня

Колаж РБК-Україна

На трасі Київ-Харків розстріляли автобус, в Україні оновили карантинні зони, "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення. Детальніше про те, що сталося в четвер, 27 серпня, - в матеріалі РБК-Україна

На трасі Київ-Харків розстріляли автобус, є постраждалі

На трасі Київ-Харків невідомі розстріляли автобус. В результаті стрілянини постраждало четверо осіб. Загиблих і заручників в результаті інциденту немає. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями.

Правоохоронці розшукали автомобілі ймовірних нападників на мікроавтобус у Харківській області. Крім того, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що нападників затримали у Красноградському районі.

Одразу після інциденту нардеп Ілля Ківа повідомив на своїй сторінці у Facebook про загиблих та викрадених "На трасі Київ-Харків з автоматичної зброї Азовом і Нацкорпусом розстріляли автобус з людьми. На ньому пересувалися члени нашого громадського руху "Патріоти - За Життя". Є загиблі. Кілька людей викрадені злочинцями", - йдеться у публікації Киви. Пізніше нардеп в ефірі "112 Україна" уточнив, що загиблих немає, але один чоловік був важко поранений - у нього зафіксовані кульові поранення.

В Україні оновили карантинні зони

В Україні оновили карантинні зони в залежності від епідемситуації в регіонах. Червону зону розширили через погіршення ситуації з коронавірусом. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов в Telegram.

Згідно з рішенням комісії, в "червону зону", зокрема, потрапили Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Чернівці, Дубно, Острог Ізмаїл.

Нові зони карантину набудуть чинності о 00:00 понеділка, 31 серпня.

Путін про затримання "вагнерівців" у Білорусі: спільна операція спецслужб України і США

Президент Росії Володимир Путін заявив, що затримання росіян приватної військової компанії "Вагнера" у Білорусі - це спільна операція українських і американських спецслужб. За його словами, "людей використовували в темну".

Про це він сказав у ході прес-конференції.

"Це акція спецслужб. Людей у темну використовували, щоб перемістити на територію Білорусі. Поставивши перед ними абсолютно легальні цілі", - зазначив російський лідер.

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення майже в 1,5 рази

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" підняла вартість газу за річним контрактом до 5,24 грн за куб. м з ПДВ. У серпні ціна газу за тарифом "Річний" становила 4,73 грн за куб. м.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Таким чином, в рамках місячного контракту у вересні ціна газу у ГК "Нафтогаз України" виросла на 45% до 4,7 грн за куб. м.

Саакашвілі має намір повернутися до Грузії: що відомо

Голова Виконавчого комітету реформ при президенті України та колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив про намір повернутися на батьківщину. Зокрема, він хоче повернутися в грузинську політику і оголосив про включення у виборчу кампанію.

РБК-Україна зібрало все, що відомо на даний момент.

Лукашенко готовий до діалогу з опозицією та назвав умову

Президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий вести діалог з опозицією. При цьому такий діалог буде вести з "притомними людьми" і не на вулиці. Про це він заявив на нараді з членами уряду в Мінську.

Також Лукашенко звинуватив Польщу у намірі нібито приєднати Гродненську область. На його думку, проти його режиму йде гібридна війна.

Тим часом Російська Федерація підготувала резерв з силовиків, які можуть бути направлені для врегулювання ситуації в Білорусі. Підрозділи будуть використані тільки в разі загострення в країні. Про це в інтерв'ю "Росія 24" розповів президент Росії Володимир Путін.

Тисячі хасидів застрягли в аеропортах України без їжі і води: діти плачуть, сплять на підлозі (фото)

В українських аеропортах застрягли тисячі хасидів, які намагаються прорватися в Умань попри обмеження можливості їх приїзду на святкування Рош ха-Шана (єврейського Нового року).

Люди чекають в терміналах дозволу, але на територію України їх не пускають. Деякі з паломників сплять прямо на підлозі. Скупчення хасидів помітили в аеропортах Одеси, Києва та Запоріжжя, але далі їх не пускають.