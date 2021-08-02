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Розстібнувся ґудзик. Український стрілок втратив шанс на "бронзу" на Олімпіаді

Автор: Анастасія Рокитна

Український спортсмен Сергій Куліш посів восьме місце зі стрільби з малокаліберної гвинтівки на Олімпійських іграх у Токіо. Спортсмен в одній зі спроб випадково влучив в чужу мішень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Національного олімпійського комітету України.

Потрапивши у фінал, майже більшу частину українець входив до трійки найкращих. Але прикра помилка - потрапляння в чужу мішень, відразу відкинула нашого спортсмена на восьме місце, йдеться в повідомленні прес-служби Національного олімпійського комітету.

вистрілив не в свою мішень. У мене розстебнувся ґудзик, я відчув якийсь дискомфорт. Але час минав, потрібно робити постріл. Таке трапилося. Мабуть, хвилювання зіграло якусь роль. Мені важко, чесно. Таке трапляється раз на мільйон і сталося зараз. Важко щось говорити", - розповів спортсмен.

Раніше ми повідомляли, що українська каноїстка Ус посіла сьоме місце у фіналі Олімпіади в Токіо.

Також українка стала чемпіоном Європи з веслування на каное.

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Олімпіада 2020