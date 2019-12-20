Розгляд апеляції на арешт фігуранта справи Шеремета перенесли

Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про перенесення розгляну апеляційної скарги на арешт Андрія Антоненка, який є фігурантом справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Як повідомляється, розгляд апеляції на тримання під вартою військовослужбовця Антоненка повинен був відбутися сьогодні, 20 грудня, однак суд вирішив перенести засідання на понеділок, 23 грудня, через неявку прокурорів.

Зазначається, що сьогодні на розгляд апеляції прийшли нардеп Яна Зінкевич, екс-нардеп Оксана Корчинська та майор Сил спеціальних операцій Олексій Нікіфоров, які висловлювали готовність взяти Антоненка на поруки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що захист Антоненка, якого вважають підозрюваним в організації вбивства Шеремета, подав апеляцію на рішення Печерського районного суду міста Києва щодо тримання його під вартою. Апеляційна скарга була зареєстрована 18 грудня.

Також РБК-Україна писало, що Антоненко відмовляється давати свідчення у справі про вбивство Шеремета. Відмову від дачі свідчень Антоненко пояснив тим, що вважає слідство у справі Шеремета упередженим.