Розслідування "Роттердам+" дискредитує Україну в очах міжнародних партнерів, - адвокат

Фото: Наталія Дригваль (obozrevatel.com)

Закрити справу, на думку Дригваль, слідству заважають "особисті амбіції керівників правоохоронних органів"

Розслідування по справі "Роттердам+" може обернутися фіаско для правоохоронної системи та дискредитувати державну владу в очах міжнародних партнерів та донорів України.

Про це заявила адвокат сторони захисту Наталія Дригваль в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ми дуже сподіваємося, що орган досудового розслідування прийме єдино можливе законне рішення у цьому випадку - закрити справу. Оскільки в іншому випадку це би повністю дискредитувало інститут президенства в Україні в цілому", - зазначила адвокат.

За її словами, мова йде не тільки про президента, який особисто підписав меморандум з МВФ, в якому зафіксований принцип імпортного паритету для визначення ціни на газ, а про всю державну владу, яка щодо природного газу визнала цей підхід найбільш ефективним і найбільш прогресивним.

"Це буде повне фіаско правоохоронної системи. І це буде дискредитація України в очах світового співтовариства, європейського співтовариства", - додала адвокат.

За її словами за понад три роки розслідування НАБУ і САП не надали жодних доказів, які підтверджують завдання збитків, отримання неправомірної вигоди чи змови.

"У слідства не тільки немає доказів, які би підтверджували вину підозрюваних. А навпаки, вони зібрали навіть такі докази, такі експертні дослідження, які підтверджують відсутність збитків", - наголосила адвокат.

Закрити справу, на думку Дригваль, слідству заважають "особисті політичні, професійні амбіції керівників правоохоронних органів".

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля з метою встановлення прогнозу вартості електроенергії виключно для промислових споживачів у 2016–2019 роках. Формула передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам - Роттердам - Антверпен для всього вугілля.

Формулу скасували 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

10 липня 2020 року за дорученням Офісу президента та за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на купівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованою за формулою "Роттердам+".

Ціну газу для населення з лютого 2020 року встановлюють за аналогічною формулою "Амстердам+".

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі із МВФ цей підхід для визначення ціни газу для населення. Він передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.