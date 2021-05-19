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Розслідування проти компанії Трампа стало кримінальним, - прокуратура Нью-Йорка

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Нью-Йорк , Середа 19 травня 2021 09:11
Розслідування проти компанії Трампа стало кримінальним, - прокуратура Нью-Йорка Фото: екс-президент США Дональд Трамп (Drew Angerer / Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Влада американського штату Нью-Йорк включила кримінальні аспекти в розслідування діяльності компанії Trump Organization. Вона належить колишньому президенту США Дональду Трампу.

Про це заявив CNN Фаб'єн Леві, прес-секретар генпрокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс.

Розслідування Генеральної прокуратури Нью-Йорка щодо Trump Organization ведеться з 2019 року. Раніше окружний прокурор Манхеттена Сайрус Венс заявляв, що веде кримінальне розслідування фінансових справ Трампа з метою розкриття потенційних порушень ним законів штату.

"Ми поінформували Trump Organization про те, що наше розслідування щодо цієї організації більше не носить чисто цивільного характеру. На даний час ми активно розслідуємо діяльність Trump Organization в кримінальному ключі разом з окружним прокурором Манхеттена", - повідомив прес-секретар генпрокурора Нью-Йорка.

Трамп раніше заперечував будь-які порушення і заявляв про "політично мотивоване переслідування". Він також називав розслідування окружного прокурора Манхеттена політичним "полюванням на відьом".

Нагадаємо, у адвоката Трампа були обшуки у справі про його діяльність в Україні.

Раніше повідомлялося, що до розслідування у справі Трампа залучили фахівця з боротьби з оргзлочинністю РФ.

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