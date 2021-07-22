Розслідування про COVID: Білий дім розчарований відмовою Китаю співпрацювати з ВООЗ

США висловила занепокоєння через те, що Китай відмовився від розслідування походження коронавірусу разом з ВООЗ. Прессекретар Білого дому звинуватила країну у тому, що її позиція є безвідповідальною та небезпечною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Адміністрація Байдена відзначила важливість вивчення теорії стосовно того, що COVID-19 міг витекти з китайської лабораторії, яку Америка, зі свого боку, частково фінансує.

Заступник міністра Національної комісії охорони здоров’я Китаю Цзен Ісинь, зі свого боку, відзначив, що пропозиція ВООЗ "ігнорує здоровий глузд та кидає виклик науці". За його словами, країна не може надати усі дані лабораторії через їх конфіденційність.

Прессекретар Джо Байдена Джен Псакі відзначає, що відмова Китаю є не лише безвідповідальною, але і небезпечною.