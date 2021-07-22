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Расследование о COVID: Белый дом разочарован отказом Китая сотрудничать с ВОЗ

Новина українською →
США , Четверг 22 июля 2021 21:08
Расследование о COVID: Белый дом разочарован отказом Китая сотрудничать с ВОЗ Фото: Белый дом разочарован отказом Китая сотрудничать с ВОЗ по возникновению COVID (flickr.com/stillwellmike)
Автор: Сергей Пышкин

США выразили обеспокоенность из-за того, что Китай отказался от расследования происхождения коронавируса вместе с ВОЗ. Пресс-секретарь Белого дома обвинила страну в том, что ее позиция является безответственной и опасной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Администрация Байдена отметила важность изучения теории относительно того, что COVID-19 мог вытечь из китайской лаборатории, которую Америка, со своей стороны, частично финансирует.

Заместитель министра национальной комиссии здравоохранения Китая Цзэн Исинь, со своей стороны, отметил, что предложение ВОЗ "игнорирует здравый смысл и бросает вызов науке". По его словам, страна не может предоставить все данные лаборатории из-за их конфиденциальности.

Пресс-секретарь Джо Байдена Джен Псаки отмечает, что отказ Китая является не только безответственным, но и опасным.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что Китай решил отклонить предложение ВОЗ сотрудничать в рамках нового этапа расследование относительно происхождения COVID-19.

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