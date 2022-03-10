Розслаблятися не можна. Ворог не залишає свого плану активного вторгнення, - Маляр

Російські окупанти знизили свою інтенсивність просування вглиб території України, але розслаблятися не можна.

Про це повідомляє РБК-Україна на слова заступника Міністра оборони України Ганну Маляр в ефірі ТБ.

Вона зазначила, що російські окупанти знизили інтенсивність просування вглиб України.

"З одного боку ворог зменшив інтенсивність просування військ вглиб території України. ЗСУ дають відсіч, і не дають можливості просуватися", - сказала Маляр.

Вона підкреслила, що розслаблятися не можна, оскільки ворог не залишає свого плану перейти в активну фазу наступу.

"Але ворог не залишає свій план перейти в активну фазу подальшого наступу. Тому ми не повинні розслаблятися. Ми обов'язково переможемо, просто потрібні час і сили. Це величезна армія, щоб її перемогти, потрібен певний час і певні зусилля", - підкреслила заступник міністра.

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