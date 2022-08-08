Розширення санкцій проти Росії: з'явився текст президентського проекту

Україна збирається розширити санкції проти Росії та її громадян. Відповідний проєкт вніс у парламент президент Володимир Зеленський, текст документа вже з'явився на сайті Верховної ради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови №7640.
Таким чином президент рекомендує Раді схвалити рішення РНБО від 5 серпня "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації".
Заборони будуть стосуватися росіян, юридичних осіб з РФ та України, кінцевим власником, членом та учасником яких є Росія та її громадяни, а також осіб, пов'язаних з державою-агресором.
Водночас санкції не будуть поширюватися на росіян, які живуть в Україні на законних підставах.
Пакет санкцій буде складатися з 10 пунктів:
Вказані санкції після прийняття Верховною радою будуть діяти протягом 10 років.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський подав до Ради проект про розширення санкцій проти РФ 6 серпня.
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