Розширення санкцій проти Росії: з'явився текст президентського проекту

Таким чином президент рекомендує Раді схвалити рішення РНБО від 5 серпня "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації".

Заборони будуть стосуватися росіян, юридичних осіб з РФ та України, кінцевим власником, членом та учасником яких є Росія та її громадяни, а також осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Водночас санкції не будуть поширюватися на росіян, які живуть в Україні на законних підставах.

Пакет санкцій буде складатися з 10 пунктів:

заборона на виведення капіталу з України на користь фізичних та юридичних осіб Росії;

зупинка дозволів на користування надрами;

заборона приватизувати чи орендувати державне майно;

заборона на публічні закупівлі товарів, робіт, послуг, пов’язаних з Росією;

заборона на заходження російських суден та літаків;

припинення видачі готівки та платіжних карток особам, які пов'язані з агресором;

заборона на придбання цінних паперів від російських емітентів;

заборона (дозволів та ліцензій НБУ) на інвестиції в Росію;

заборона на передачу технологій та прав інтелектуальної власності в Росію;

заборона на набуття права власності на землю для осіб, пов’язаних з РФ.

Вказані санкції після прийняття Верховною радою будуть діяти протягом 10 років.