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Розширення Росією агресії може принести проблеми всім у Європі, - Зеленський

Автор: Андрій Василюк

Розширення Росією військової агресії проти України може принести тільки нові страждання та проблеми всім на європейському континенті. Тому не в інтересах країн Європи допустити новий напад РФ на Україну.

Про це в інтерв'ю La Repubblica сказав президент України Володимир Зеленський, текст якого оприлюднено на сайті Офісу президента.

Президент зазначив, що на східному кордоні України і в окупованому Криму Росія розмістила близько 80 тисяч військових, до яких слід додати ще тридцять тисяч проросійських бойовиків та офіційних військових РФ на Донбасі.

"Точно не в інтересах Європи, щоб такий військовий потенціал могли використати за прямим призначенням, як цього бажатиме Москва. Розширення війни може принести тільки нові страждання та проблеми всім, і ніхто не отримає від того користі", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що Росія стягнула війська до кордону у спробах спровокувати Україну, щоб залякати українців. На його думку, це політичний і психологічний тиск.

Сьогодні стягування російських військ і ескалація на Донбасі стане темою тристоронніх переговорів Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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Новини України агресія РФ
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