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Британія обіцяє сприяти Україні в розслідуванні авіакатастрофи МАУ в Ірані

Новини » Політика     14.01.2020 - 21:36
Британія обіцяє сприяти Україні в розслідуванні авіакатастрофи МАУ в Ірані
Ілюстративне фото (twitter com SZimpas)

Посол відзначила професійну реакцію української влади

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Британія продовжить сприяти Україні в розслідуванні авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла.

Вона подякувала українській владі за професійну реакцію на інформацію про збиття літака 8 січня.

"Я дуже вдячна владі України за оперативну та професійну реакцію на трагічне збиття рейсу PS752 MАУ в Ірані. Велика Британія продовжить сприяти Україні в розслідуванні цієї катастрофи", - написала Сіммонс.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом в Лондоні (Великобританія) відбудеться зустріч міністрів закордонних справ п'яти країн, громадяни яких загинули катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані 8 січня.

Як відомо, в авіакатастрофі загинули громадяни України, Великобританії, Швеції, Канади і Німеччини, Ірану та Афганістану.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, але через кілька хвилин після зльоту впав в 15 кілометрах від аеропорту вильоту. Жертвами катастрофи стали 176 осіб, відповідальність за катастрофу взяв Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.

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