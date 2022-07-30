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Расселл сенсаційно переміг у кваліфікації Гран-прі Угорщини з провалом Ферстаппена

Фото: Джордж Расселл здобув прем'єрний поул (twitter.com/MercedesAMGF1)
Автор: Антон Федорців

Несподіваним тріумфом пілота "Мерседеса" Джорджа Расселла на фоні проблем стайні "Ред Булл" завершилася кваліфікаційна сесія на угорському автодромі "Хунгароринг".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

Британець в останній спробі зумів випередити двох пілотів "Феррарі" – Карлоса Сайнса та Шарля Леклера. Найкраще коло в третьому сегменті кваліфікації Расселл проїхав за 1:17.377 і здобув перший у кар'єрі поул.

Сайнс відстав від гонщика "Мерседеса" всього на 0.044 секунди. Натомість Леклер програв Расселу майже дві "десятки". Разом із монегаском із другого ряду стартуватиме Ландо Норріс із "Макларена".

Тим часом "Ред Булли" не змогли проявити себе в кваліфікації. Серхіо Перес завершив виступи після другого сегменту, залишившись на 11-й сходинці. Зате Макс Ферстаппен у третій частині сесії спершу помилився на швидкому колі, а потім через технічні проблеми не зміг піднятися з 10-го місця.

У топ-10 також стартуватимуть Естебан Окон і Фернандо Алонсо (обидва – "Альпін"), Льюїс Хемілтон ("Мерседес"), Валттері Боттас ("Альфа Ромео") і Даніель Ріккардо ("Макларен"). А з 12-ї сходинки позаду Ферстаппена та поруч із Пересом розпочне Чжоу Гуаньюй ("Альфа Ромео").

Гран-прі Угорщини відбудеться в неділю, 31 липня. Старт гонки – о 16:00 за київським часом.

До слова, 4-разовий чемпіон Феттель підготував спеціальний шолом для Гран-прі Угорщини.

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