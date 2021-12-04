"Розраховую на довгу розмову": Байден відкинув "червоні лінії" Путіна

Джо Байден повідомив, що сподівається провести з главою РФ Володимиром Путіним "довгу розмову". При цьому президент США відкинув "червоні лінії" Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Американський лідер відповідав на запитання журналістів перед тим, як вирушити в п'ятницю з Вашингтона до своєї резиденції в Кемп-Девіді (штат Мериленд).
"Ми давно знаємо про дії Росії. Я розраховую, що у нас буде довга розмова з Путіним", - сказав Байден.
Главу держави попросили прокоментувати заяви про те, що Москва вважає "червоними лініями", зокрема, подальше наближення інфраструктури НАТО до російських кордонів і розміщення на території України ударних комплексів.
"Я не визнаю нічию "червону лінію", - сказав Байден.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін вимагатиме від Байдена письмові гарантії невступу України до НАТО.
До цього у Путіна розповіли деталі майбутнього саміту з Байденом.