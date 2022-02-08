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Поширювали фейки і "мінували" об'єкти: у Львові ліквідували дві ботоферми

Автор: РБК-Україна

Служба безпеки припинила діяльність двох ботоферм на території Львова. Центри дезінформації курирувалися з Росії і мали понад 18 тисяч акаунтів у соціальних мережах.

Про це собщает РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

"СБУ ліквідувала дві ботоферми у Львові потужністю 18 тисяч акаунтів
Вони поширювали в соцмережах фейки, панічні настрої і неправдиву інформацію про мінування об'єктів. До їх діяльності причетні три жителі Львівської області. За попередньою інформацією, адміністраторів ботоферм курирували з РФ", - зазначили в СБУ.

Під час обшуків оперативники вилучили у зловмисників GSM-шлюзи, 3 тисячі карт мобільних операторів, ноутбуки та "чорну" бухгалтерію, яка свідчить про незаконну діяльність.

Наразі слідчі дії тривають з метою встановлення всіх причетних до ботофермів осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, СБУ викрила "схему", яку використовували ватажки "ДНР" для виманювання грошей.

Також українські розвідники затримали шпигуна з Харкова, який працював на спецслужби Росії і збирав дані про військові розробки.

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Служба безпеки України