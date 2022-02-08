Поширювали фейки і "мінували" об'єкти: у Львові ліквідували дві ботоферми

"СБУ ліквідувала дві ботоферми у Львові потужністю 18 тисяч акаунтів

Вони поширювали в соцмережах фейки, панічні настрої і неправдиву інформацію про мінування об'єктів. До їх діяльності причетні три жителі Львівської області. За попередньою інформацією, адміністраторів ботоферм курирували з РФ", - зазначили в СБУ.

Під час обшуків оперативники вилучили у зловмисників GSM-шлюзи, 3 тисячі карт мобільних операторів, ноутбуки та "чорну" бухгалтерію, яка свідчить про незаконну діяльність.

Наразі слідчі дії тривають з метою встановлення всіх причетних до ботофермів осіб.