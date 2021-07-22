Поширював фейки про COVID: Youtube видалив відео президента Бразилії

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Наші правила не дозволяють контент, в якому йдеться, що гідроксихлорохін й івермектин ефективні для лікування або профілактики COVID-19; в якому йдеться, що є ліки проти хвороби, або що маски не допомагають запобігти поширенню вірусу", - відзначила пресслужба Youtube.

Резиденція президента Бразилії, зі свого боку, так досі й не відреагувала на рішення відеохостингу.

Варто відзначити, що на офіційному Youtube-каналі Жаїра Болсонара регулярно публікуються відеоролики з його виступами, де він критикує ефективність рекомендованих лікарями способів профілактики проти коронавірусу, а також висловлює сумнів стосовно тяжкості захворювання.

Зокрема, це не перший випадок, коли відеоролики президента Бразилії видаляються з мережі. Минулого року Twitter й Facebook також підчищали сторінки Болсонара після того, як він вкотре критикував рекомендації експертів у галузі охорони здоров’я.