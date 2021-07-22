Распространял фейки о COVID: Youtube удалил видео президента Бразилии

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Наши правила не позволяют контент, в котором говорится, что гидроксихлорохин и ивермектин эффективны для лечения или профилактики COVID-19; в котором говорится, что есть лекарство против болезни, или что маски не помогают предотвратить распространение вируса", - отметила пресс-служба Youtube.

Резиденция президента Бразилии, со своей стороны, так до сих пор и не отреагировала на решение видеохостинга.

Стоит отметить, что на официальном Youtube-канале Жаира Болсонара регулярно публикуются видеоролики с его выступлениями, где он критикует эффективность рекомендуемых врачами способов профилактики против коронавируса, а также выражает сомнение относительно тяжести заболевания.

В частности, это не первый случай, когда видеоролики президента Бразилии удаляются из сети. В прошлом году Twitter и Facebook также подчищали страницы Болсонара после того, как он в очередной раз критиковал рекомендации экспертов в области здравоохранения.