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"Расп***ошены, нас надо вытаскивать". СБУ перехопила переговори окупантів під Києвом

Автор: Світлана Мащенко

Служба безпеки України перехопила частину розмов російських військових, які звітують про вбитих, поранених, просять підтримки і біжать "лісом".

Про це повідомили в СБУ.

"Поки Росія бреше, як її війська "спокійно і без втрат" заходять в українські міста, солдати РФ біжать по лісах. Тому що купа 200-их, а техніка - розбита", - йдеться в повідомленні.

Дивіться нижче розшифровку аудіо (на мові оригіналу):

"Стас, Стас, смотри, записывай. На мосту из Гостомеля на Киев попали под обстрел, техника уничтожена полностью. Часть нас ОМОН, КИМ отходим в сторону аэропорта лесом.

Сейчас думаем, что дальше. ОМОН, НК и Красноярск сводный отряд тоже расп***ошены, но они в самом Гостомеле отходить не могут, у них 200-ые, 300-ые (убитые и раненные, - ред). Передайте в округ, необходима поддержка, помощь, то есть нас надо вытаскивать. Тут где-то поблизости украинская часть".

Раніше ми писали, що українці зупиняють танки без жодного пострілу, а також закидують ворожу техніку коктейлями "Молотова".

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