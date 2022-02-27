"Расп***ошены, нас надо вытаскивать". СБУ перехопила переговори окупантів під Києвом

"Поки Росія бреше, як її війська "спокійно і без втрат" заходять в українські міста, солдати РФ біжать по лісах. Тому що купа 200-их, а техніка - розбита", - йдеться в повідомленні.

Дивіться нижче розшифровку аудіо (на мові оригіналу):

"Стас, Стас, смотри, записывай. На мосту из Гостомеля на Киев попали под обстрел, техника уничтожена полностью. Часть нас ОМОН, КИМ отходим в сторону аэропорта лесом.

Сейчас думаем, что дальше. ОМОН, НК и Красноярск сводный отряд тоже расп***ошены, но они в самом Гостомеле отходить не могут, у них 200-ые, 300-ые (убитые и раненные, - ред). Передайте в округ, необходима поддержка, помощь, то есть нас надо вытаскивать. Тут где-то поблизости украинская часть".