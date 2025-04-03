Внезапно не уйдут: генсек НАТО опроверг планы США вывести войска из Европы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался заверить европейских союзников в том, что Вашингтон сохранит приверженность западному военному альянсу, несмотря на резкие слова президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
США не планируют немедленно выводить свое военное присутствие из Европы, несмотря на требования к европейским странам самостоятельно заботиться о своей обороне, заявил Рютте перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе
"У них нет планов внезапно сократить свое присутствие здесь, в Европе", - заявил Рютте, имея в виду США.
В то же время он заявил о том, что у Вашингтона есть интересы в других частях мина.
"Но мы знаем, что поскольку Америка является сверхдержавой, ей необходимо присутствовать на большем количестве театров. Вполне логично, что у вас есть этот спор, и мы ведем этот спор уже много лет".
Вера европейцев в США как главного защитника континента от нападения со стороны России серьезно пошатнулась из-за попыток Дональда Трампа сблизиться с Москвой и сильного давления на Киев в его стремлении положить конец войне против Украины.
Кроме того, в последние месяцы Вашингтон прямо заявил европейским странам, что он больше не может уделять первостепенное внимание безопасности континента и что им придется тратить гораздо больше средств на оборону.
Слова и действия администрации Трампа подняли вопросы о будущем НАТО - трансатлантического блока, который на протяжении последних 75 лет был основой европейской безопасности.
Как отмечает Reuters, европейские министры, вероятно, также воспользуются встречей, чтобы попытаться повлиять на переговоры, которые Трамп начал с Россией по поводу войны в Украине, спровоцированной вторжением Москвы в 2022 году.
Высокопоставленный дипломат НАТО заявил, что среди европейцев существует обеспокоенность тем, что они до сих пор не участвуют в переговорах, имеющих ключевое значение для безопасности Европы.
"Это трудно принять, но это факт жизни", - сказал дипломат, выступая на условиях анонимности.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не планируют выходить из НАТО. Однако он потребовал, чтобы члены Альянса увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП - то есть значительно больше, чем сейчас тратит Вашингтон.