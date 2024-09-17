Внезапный прорыв. Как атака РФ в Курской области открыла новый маневр для ВСУ

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Что известно о новом прорыве в Курской области

О новом прорыве еще на прошлой неделе сообщило подразделение Khorne Group 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Зашли в новом месте, на километры, в расеюшку… группировка российских срочников в не одну тысячу человек под угрозой окружения", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как техника прорывается через заграждения из так называемых "зубов дракона", продвигается по полям, вдоль лесопосадок и заходит в один из населенных пунктов.

Сообщается, что наступление проводится силами двух штурмовых батальонов. А сам прорыв в Khorne Group называют украинской версии операции "Багратион" (освобождение Беларуси от немецкой оккупации летом 1944 года).

По данным Института изучения войны (ISW), войска двигаются в направлении села Веселое, к юго-западу от районного центра Глушково. Украинские силы атакуют возле населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье.

Тем временем "Z-паблики" успели сообщить сначала о переходе Веселого под контроль ВСУ, а потом якобы о том, что его отбили. Визуальных подтверждений этому нет, наступательная операция скорее всего продолжается. На карте украинского проекта DeepState данная территория отмечена как "серая зона" площадью под 40 кв. километров.

Новая "серая зона" в направлении села Веселое (скриншот карты deepstatemap.live)

То, что поначалу казалось коротким и неглубоким прорывом, переросло в нечто гораздо более опасное для российского контроля в Курской области, пишет Forbes. Как отмечает издание, не позднее субботы украинские танки вошли в Веселое. А в воскресенье истребитель-бомбардировщик сбросил планирующую бомбу JDAM на здание в центре села.

Что касается этого эпизода, в сети появилось видео совместной работы авиации по контрольному наблюдательному пункту.

В результате здание "сложилось" вместе с пехотой противника. Также батальоны 225-й и 33-й бригад обеспечили заход во вражеский тыл, бои продолжаются, отмечают в DeepState. "Ответочка за полтавское училище связи", – говорится в подписи к ролику на канале Khorne Group (имеется в виду ракетный удар 3 сентября, в результате которого погибли почти 60 человек).

Согласно сообщениям, российский гарнизон вокруг Веселого преимущественно состоит из срочников. Напротив, украинские силы состоят из закаленных бойцов, которые наступают при поддержке танков, беспилотников и самолетов, подчеркивает Forbes.

Официальных подтверждений от Генерального штаба ВСУ нет. В сводках коротко указывают, что общая операция в Курской области продолжается.

Что означает прорыв на Веселое и почему он стал возможен

Веселое находится в тылу российской группировки, которая с прошлой недели наступает в направлении Снагости и украинского плацдарма в Курской области. От Веселого до Глушково, где расположены понтонные переправы армии РФ, по дороге около 7,5 км.

Отметим, прямо сейчас российские войска разворачивают свое контрнаступление. С 10 сентября они восстановили контроль над около десятка населенных пунктов. По данным украинских аналитиков, наступление ведется с четырех направлений.

Подробнее об этом - в материале "Россия перешла в контрнаступление? Что происходит в Курской области".

Спустя неделю противник не добился особых успехов. Более того, Глушковский район продолжает оставаться в так называемом "огневом мешке", где ВСУ сохраняют огневой контроль с трех сторона, а с четвертой россиянам мешает река Сейм. За последние недели Силы обороны уничтожили там все мосты и стабильно бьют по понтонам.

Схема контрнаступления РФ со стороны Коренево и Глушково, синим цветом обозначена территория под контролем ВСУ (скриншот карты deepstatemap.live)

По словам сооснователя DeepState Романа Погорелого, ведутся активные бои, в том числе на новых участках. Враг пытается штурмовать западный фланг подконтрольного ВСУ плацдарма, были "некоторые неблагоприятные моменты", но ситуация динамичная, позиции переходят из рук в руки.

"После последнего обновления все могли увидеть "серую зону" и окружение, так оно и есть, россияне в окружении… Наши военные ведут с ними бои, картина очень любопытная, но делать какие-то выводы рано. Все меняется настолько быстро, что только успевай обрабатывать информацию", – отметил он в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

Не исключено, что российское контрнаступление со стороны Коренево является частью украинского замысла. По крайней мере на это намекал президент Владимир Зеленский. По его словам, "все идет по нашему, по украинскому плану".

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, одной из причин захода с нового направления стали контрнаступательные действия противника.

"Все-таки свою роль сыграла условная осада вражеской группировки, начиная от Теткино и дальше на запад к Коренево. Россияне пытались перебросить подкрепления, бросали понтоны, но ситуация была сложная. Из-за чего они решились на деблокаду в попытке оттеснить ВСУ. Украинские войска отошли с некоторых позиций, но вместе с тем контратаковали там, где враг не ждал", – рассказал он в беседе с изданием.

Контрудар на Веселое стал возможным не только потому, что противник атакует со стороны Коренево. До этого Силы обороны ежедневно наносили огневое поражение и ослабляли его на данном участке.

"Как только показалось, что ему удается наступать, украинские войска атаковали с неожиданного направления и начали зажимать россиян дальше", – добавил Мусиенко.

Каковы вероятные цели на новом участке

По факту, Силы обороны заходят противнику в тыл и вклиниваются во фланг. Одной из целей может быть попытка разрезать вражескую группировку и создать проблемы с юга. Причем не просто оказывать огневое воздействие, а чтобы выдавить ее с занимаемой территории, считает Мусиенко.

По его мнению, из-за того, что река Сейм под огневым контролем ВСУ, российская армия будет испытывать проблемы с логистикой и переброской подкреплений. Это должно создать дополнительные угрозы, которые в конечном итоге должны привести к тому, что Украина возьмет под контроль весь плацдарм, куда "выманивали" вражеские силы.

"Мне кажется, это задача максимум. Задачей минимум может быть оттягивание российских сил из района Коренево таким образом, чтобы ослабить давление на нашу группировку. А также не дать совершить стремительный прорыв или сконцентрировать ресурсы для более масштабного прорыва с того направления", – отметил эксперт.

Украинские силы, вероятно, попытаются взять под контроль новые территории в Курской области или оттянуть на себя часть вражеских войск (фото Getty Images)

Заход на Веселое показывает, что у Сил обороны есть ресурсы для того, чтобы создавать как минимум новые точки напряжения. Не исключено, что такая тактика призвана заставить врага отвлечь еще больше войск из Украины.

"Это тоже одна из целей, безусловно. Нужно понимать, когда он ведет наступательные действия, то несет больше потерь. И без прорыва на Веселое удержание и сковывание противника сами по себе будут заставлять перебрасывать подразделения с других направлений. Но даже в версии, если новая операция может иметь другие задачи, нам она на пользу, потому что в любом случае будет отвлекать на себя вражеские силы", – подчеркнул Мусиенко.

Что касается того, позволит ли тактика внезапных прорывов в итоге снизить темпы российского наступления в Донецкой области, пока оценивать рано, полагает собеседник.

За кем инициатива и что будет дальше

Из-за динамики в Курской области сложно понять, кто именно владеет инициативой. По словам Романа Погорелого, россияне не сидят на месте, развернулись на разных участках, наступают в районе Снагости и вернули под контроль несколько населенных пунктов. Но в целом аналитик характеризует ситуацию как паритет.

"Силы обороны тоже ведут работу, здесь уже без деталей. Оперативная тишина доказала эффективность. Есть места, где Силы обороны успешно отражают атаки… Так можно описать весь отрезок по той "синей зоне" (подконтрольной ВСУ, - ред.), которую все могут видеть, и в "серой зоне. Здесь действительно паритет, есть успешные участки наши, есть, к сожалению, успешные у врага", ­– рассказал он.

Если говорить о Курской области, много неприятностей доставляют вражеские вертолеты. Средств противодействия недостаточно, набирает обороты применение FPV-дронов против них, но пока не массово и это не панацея. Еще одна проблема - артиллерия, которая все равняет с землей. Нехватка снарядов для контрбатарейной борьбы постоянно вносит коррективы, отметил Погорелый.

Александр Мусиенко склоняется к тому, что инициатива все же за ВСУ. По его словам, враг попытается ее перехватить и сосредоточится на этом в обозримом будущем.

"Я бы не исключал, что на каком-то этапе им это даже частично удастся. Но главное, что на сегодня инициативой владеют украинские войска, и наступление в районе Веселого об этом свидетельствует. Мы отреагировали "реактивно" и не просто встали в оборону", ­– подчеркнул эксперт.

Факт в том, что командование нашло выход из ситуации и точно не собирается быстро покидать Курскую область. Вероятно, прорыв на Веселое – не единственный козырь в рукаве украинского Генштаба. Проблема в том, что под эти козыри нужно получать необходимое обеспечение от западных партнеров в виде оружия и других ресурсов. И как долго Силы обороны смогут навязывать свою волю на этом участке фронта, покажет время.

При подготовке текста использовались: информация украинских и российских Telegram-каналов, анализ Института изучения войны (ISW), публикация Forbes, заявления президента Украины Владимира Зеленского, комментарии сооснователя аналитического проекта DeepState Романа Погорелого и руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко.