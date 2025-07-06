ua en ru
Вс, 06 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Внезапное наводнение в Техасе: погибло более 50 человек, среди них дети из летнего лагеря

Воскресенье 06 июля 2025 09:52
UA EN RU
Внезапное наводнение в Техасе: погибло более 50 человек, среди них дети из летнего лагеря Иллюстративное фото: Наводнение в Техасе унесло более 50 жизней (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Центральный Техас страдает от масштабного наводнения, которое уже унесло жизни по меньшей мере 51 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Стихия ударила внезапно - среди жертв много детей, которые находились в частном лагере для девушек вблизи реки Гваделупе.

Что известно

Наводнение началось утром 4 июля вблизи реки Гваделупе, в 100 км к северо-западу от Сан-Антонио.

Из-за сильных осадков вода стремительно вышла из берегов, затопив лагеря, дороги и жилые районы. Больше всего пострадали округа Керр, Трэвис, Бернет и Кендалл.

В округе Керр, где расположен частный девичий лагерь "Мистик", найдены тела 43 погибших. Из них 12 взрослых и пятеро детей еще не идентифицированы.

В лагере до сих пор пропавшими считаются 27 девушек.

Местные власти также подтвердили еще восемь смертей в соседних округах:

  • 4 - в округе Трэвис (Остин)
  • 3 - в округе Бернет
  • 1 - в округе Кендалл

Среди погибших - директор лагеря "Мистик" Дик Истленд и трое девушек в возрасте 8-9 лет: Лила Боннер, Дженни Хант и Сара Марш.

Что говорят во власти

"Собственными глазами видел в похоронном бюро десятки мешков для тел. Это разбивает сердце", - заявил судья округа Керр Роб Келли.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм пообещала модернизировать систему раннего оповещения.

Спасательные операции продолжаются. Поисковые группы привлекают собак, дроны и авиацию. Дождь не прекращается, а уровень воды в некоторых районах продолжает расти.

Напомним, что уровень воды достиг в Техасе 8 метров всего за 45 минут, размывая дороги и смывая даже кареты скорой помощи. В отдельных местах вода достигала почти 9 метров.

5 июля шериф округа Ларри Лейта сообщил на вечерней пресс-конференции, что более 230 человек эвакуированы или спасены в течение пятницы, многие из них - с помощью вертолетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Техас
Новости
Более 100 дронов, под ударом спасатели: все об обстреле Харькова, Херсона и Запорожья
Более 100 дронов, под ударом спасатели: все об обстреле Харькова, Херсона и Запорожья
Аналитика
Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников