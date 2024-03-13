Рано радовались весне. Синоптик дала прогноз на сегодня

"Среда в Украине ожидается с дождем и мокрым снегом. Разве что днем в северной части атмосфера ограничится просто облачностью", - рассказала она.

Как отметила синоптик, днем 13 марта в Украине предполагается +2...+7 градусов, на Закарпатье до +10, в Крыму до +15 градусов.

"В Киеве будет облачно, кое-где есть вероятность небольших осадков в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем +3...+5 градусов", - добавила Диденко.

Погода в марте 2024 в Украине

Как ранее рассказывал народный синоптик Владимир Деркач, с середины марта 2024 погода в Украине будет отличаться тем, чтотемпература воздуха снова опустится, появятся осадки.

Последняя декада месяца будет холодной, возможен мокрый снег, а температура может упасть до "минуса". Последние дни первого месяца весны обрадуют потеплением, но настоящего весеннего тепла еще не будет.