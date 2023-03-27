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Утренний обстрел Славянска: стало известно о еще одном погибшем

Фото: утренний обстрел Славянская (t.me/pgo_gov_ru)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно обновленным данным, количество погибших в результате удара по Славянску возросло до двух.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Как пишет Кириленко, также уже известно о 29 раненых лицах.

"Взрывной волной и обломками снарядов повреждены 6 частных домовладений, 3 многоэтажных дома и 15 автомобилей", - пишет Офис генерального прокурора.

На месте происшествия работают спасатели и правоохранители. Разбор завалов продолжается.

Фото: утренний обстрел Славянская (t.me/pgo_gov_ru)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утренний обстрел Славянска и показал последствия удара.

Также россияне нанесли удар двумя ракетами С300 по Дружковке, в результате чего был практически полностью разрушен детский дом.

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