ua ru
Пн, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Утренний обстрел Славянска: по меньшей мере один погибший, десятки раненых

Новина українською →
Понедельник 27 марта 2023 12:37
Утренний обстрел Славянска: по меньшей мере один погибший, десятки раненых Фото: утренний обстрел Славянска (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты утром ударили по Славянску двумя ракетами С300. В результате удара по меньшей мере погиб один человек, также много раненых.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"По меньшей мере, 1 человек погиб, 25 раненых, разрушены административные и офисные здания, 5 многоэтажек и 7 частных домов - таковы последствия сегодняшнего обстрела Славянская", - пишет Кириленко.

По словам главы ОВА, россияне ударили около 10:30.

В это же время враг также нанес удар двумя ракетами С300 по Дружковке, в результате чего был практически полностью разрушен детский дом. По предварительным данным, никто не пострадал.

"О количестве жертв в Славянске информация меняется - продолжается спасательная операция. О ее ходе буду сообщать дополнительно", - добавил Кириленко.

Фото: утренний обстрел Славянска (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утренний обстрел Славянска и показал последствия удара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецкая область Дружковка Война в Украине
NEWS
ВСУ за сутки уничтожили 610 оккупантов, 7 артсистем и 6 ББМ
ВСУ за сутки уничтожили 610 оккупантов, 7 артсистем и 6 ББМ
DAILY
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет