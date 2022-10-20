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Утренний обстрел Николаева: в ОП показали последствия ударов

Фото: оккупанты нанесли удар по Николаеву, применив ракеты С-300 (росСМИ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 20 октября нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате обстрела пострадал бывший авторынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Российские террористы выпустили несколько ракет из зенитно-ракетных комплексов С-300. Обстреляли город и близлежащие населенные пункты. Зафиксировано попадание в прежний авторынок. Жертв нет", - отметил он.

Напомним, сегодня утром российские войска в очередной раз обстреляли Запорожскую область. Вражеская ракета упала на территории одной из школ.

Кроме того, ночью враг обстрелял Криворожский район Днепропетровской области. Из-за удара по объекту энергетики есть сильные разрушения.

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Николаевракетный удар