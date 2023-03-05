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Утренний обстрел Купянска: в городе загорелся железнодорожный вокзал (фото)

Фото: из-за обстрела Купянска Харьковской области начался пожар вокзала (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Купянска Харьковской области в воскресенье, 5 марта, начался пожар в здании местного железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Сегодня утром 5 марта после ночных вражеских обстрелов произошел пожар в здании железнодорожного вокзала", – говорится в сообщении.

Как рассказали спасатели, площадь пожара составила около 50 кв. Пожарные ликвидировали пожар в 08:45.

"По предварительным данным пострадавших нет", - отметили в ГСЧС.

Как сообщалось, сегодня утром, 5 марта, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. Кроме того, в результате вражеских обстрелов в Купянске повреждения получили здания образовательного учреждения и роддом, есть погибший.

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