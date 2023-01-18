RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стрелял в гражданских под Черниговом. Российскому командиру выписали подозрение

Фото: российскому командиру выписали подозрение за жестокое обращение с гражданскими (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Офис генпрокурора выписал подозрение российскому военному за жестокое обращение с гражданскими во время оккупации одного из сел Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОГП.

Оккупанту сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как установило следствие, в марте 2022 года во время оккупации села Пакуль Черниговского района военный оккупационной армии выстрелил в сторону гражданских, которые прятались в подвале. Вследствие чего местные получили ранения.

Кроме того, российский командир отдал приказ обыскать одну из баз отдыха а селе Андреевка. В результате владельцу базы причинен материальный ущерб.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители идентифицировали "кадыровца", руководившего так называемыми "карательными рейдами" в Луганской области. Он вместе с другими оккупантами запугивал и пытал мирных жителей.

Также СБУ идентифицировала ФСБ-шника, возглавлявшего "карательные рейды" россиян в Херсоне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиПрокуратураЧерниговская областьВойна в Украине