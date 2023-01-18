Стрелял в гражданских под Черниговом. Российскому командиру выписали подозрение

Офис генпрокурора выписал подозрение российскому военному за жестокое обращение с гражданскими во время оккупации одного из сел Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОГП.

Оккупанту сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как установило следствие, в марте 2022 года во время оккупации села Пакуль Черниговского района военный оккупационной армии выстрелил в сторону гражданских, которые прятались в подвале. Вследствие чего местные получили ранения.

Кроме того, российский командир отдал приказ обыскать одну из баз отдыха а селе Андреевка. В результате владельцу базы причинен материальный ущерб.