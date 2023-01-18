Стрелял в гражданских под Черниговом. Российскому командиру выписали подозрение

Офис генпрокурора выписал подозрение российскому военному за жестокое обращение с гражданскими во время оккупации одного из сел Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОГП.
Оккупанту сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Как установило следствие, в марте 2022 года во время оккупации села Пакуль Черниговского района военный оккупационной армии выстрелил в сторону гражданских, которые прятались в подвале. Вследствие чего местные получили ранения.
Кроме того, российский командир отдал приказ обыскать одну из баз отдыха а селе Андреевка. В результате владельцу базы причинен материальный ущерб.
Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители идентифицировали "кадыровца", руководившего так называемыми "карательными рейдами" в Луганской области. Он вместе с другими оккупантами запугивал и пытал мирных жителей.
Также СБУ идентифицировала ФСБ-шника, возглавлявшего "карательные рейды" россиян в Херсоне.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.