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Поранений на Донбасі боєць помер у харківському госпіталі

Автор: РБК-Україна

У госпіталі Харкова помер поранений в ході обстрілу на Донбасі військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитро Сивоконь. Він протягом десяти днів боровся за життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Вадима Музюкіна, начальник штабу-першого заступника начальника Західного територіального управління Військової служби правопорядку.

Повідомляється, що помер 39-річний військовослужбовець із Запорізької області, старший лейтенант Дмитро Сивоконь

"Скільки всього ми разом з тобою пройшли в "Сарматі" ... З тобою можна було і в вогонь, і в воду! Дякую тобі за службу мій друг. Вічний спокій тобі, брате, і царство небесне. Спочивай з миром", - зазначив Музюкін.

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