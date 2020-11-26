Постраждалі під Донецьком цивільні могли підірватися на міні, - Україна в ТКГ

Фото: спостерігач ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)

Перші постраждалі з початку перемир'я на Донбасі мирні жителі могли підірватися на міні. Інцидент стався під окупованим Донецьком.

Про це повідомила прес-служба української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу у Telegram.

Повідомляється, що вчора в повідомленні для преси спеціальний представник ОБСЄ Хайді Грау висловила занепокоєння фактом поранення двох цивільних чоловіків в районі населеного пункту Олександрівка 12 листопада.

Українська сторона відзначає, що в звіті ОБСЄ відсутні дані про порушення з боку Збройних сил України в цей день. Крім того, російська сторона 12 листопада не запрошувала режим тиші. А в листопаді взагалі у звітах місії ОБСЄ не було інформації про порушення в цьому районі. Хоча спостерігачі від України в СЦКК фіксували вибухи, схожі за характером на підриви мінно-вибухових загороджень.

"Це дозволяє зробити висновок, що цивільні особи постраждали, підірвавшись на мінах, встановлених на лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що двоє чоловіків були травмовані 12 листопада в результаті вибуху в Олександрівці.

Напередодні Хайді Грау наголосила, що це сталося вперше з моменту досягнення угод про перемир'я на Донбасі.