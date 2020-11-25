У ТКГ немає прогресу в розробці мирного плану щодо Донбасу, - ОБСЄ

Фото: місія ОБСЄ на Донбасі (twitter.com/osce_smm)

Перемовини стосовно створення мирного плану щодо Донбасу не просуваються. Сторонам потрібно проявити готовність до компромісів.

Про це сказано в заяві глави місії ОБСЄ в Україні Хайді Грау.

Вона зазначила, що в переговорах з мирного плану не прогресу через розбіжності сторін і закликала сторони проявити готовність до конструктивного обговорення і компромісів.

Також Грау підкреслила, що нещодавно були поранені двоє мирних жителів. Це сталося вперше з моменту досягнення угод про перемир'я на Донбасі.

Нагадаємо, після сьогоднішнього засідання стало відомо, що Українська сторона в Тристоронній контактній групі має намір провести позачергове засідання ТКГ наступного тижня. Зокрема, планується розглянути питання обміну полоненими.

Також глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук запропонував до кінця 2020 року провести зустріч лідерів "нормандської четвірки". Пропозицію було висловлено на сьогоднішньому засіданні ТКГ.