Поранену під Житомиром дитину вертольотом доставили в лікарню Києва

Отримавший важкі вогнепальні поранення дев'ятирічний хлопчик перевезений з Новоград-Волинського (Житомирська область) в столичну клініку. Дитину у супроводі двох лікарів-анестізіологів доставили до Києва вертольотом ДСНС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС України.
"Сьогодні, 13 липня, за допомогою вертольота системи авіаційної безпеки МВС, 9-річного жителя. Новоград-Волинського з важким вогнепальним пораненням транспортували до столиці", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що боротьбу за дитину життя продовжать медики Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України "Охматдит".
Транспортування дитини здійснювалося за допомогою реанімаційного автомобіля швидкої допомоги, який доставив його на стадіон "Авангард". Звідти його забрав вертоліт спеціального авіаційного загону ДСНС України.
Екіпаж вертольота брав участь в навчаннях МВС і ГСЧС на полігоні під Рівним. Після того як стало відомо про необхідність термінове доставлення дитини в столичну клініку, крилату машину відразу направили в Новоград-Волинський.
Фото: поранену під Житомиром дитину доставили до Києва (mvs.gov.ua)
Нагадаємо, вчора, 12 липня, в результаті стрілянини 9-річна дитина отримала наскрізне вогнепальне поранення спини. Його у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення.
У вівторок, 13 липня, стрілка затримала поліція. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри.