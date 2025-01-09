На "Рамштайне" согласовали планы поддержки Украины до 2027 года

США опубликовали совместное заявление лидеров восьми коалиций в рамках "Рамштайна". Союзники Украины, выполняя обязательства от 12 июля 2024 года, согласовали восемь дорожных карт. Они разработаны коалициями для оптимизации усилий по оказанию помощи Украине, поддержки развития надежной обороны и способности сдерживания, а также содействию взаимодействия Украины с НАТО.

"Эти дорожные карты являются существенным шагом вперед в поддержке Украины нашими странами, информируют о продолжении работы коалиций возможностей, а также посылают важный сигнал спроса оборонной промышленности", - говорится в заявлении.

Отмечается, что страны-партнеры планируют тесно сотрудничать с Украиной, чтобы помочь не только в военное время, но и после него. Это включает пожертвования, закупки, инвестиции и усилия по расширению промышленной базы, в том числе путем привлечения внутреннего производства и возможностей поддержки оборонной промышленности Украины.

"Коалиции также планируют постоянно совершенствовать и интегрировать эти детальные планы для поддержки срочных и долгосрочных потребностей, поскольку Украина защищается от будущей российской агрессии и сдерживает ее", - заявили союзники.

Реакция Пентагона

На заседании Контактной группы по обороне Украины глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что работа коалиций помогла Украине быстрее получать помощь, оказываемую партнерами.

"Мы создали восемь коалиций по возможностям. Их возглавляют 14 стран, а также Украина. В тесном партнерстве с нашими национальными директорами по вооружениям эти новые коалиции гарантируют, что наша поддержка будет скоординированной, эффективной и устойчивой", - сказал он.

Как отметил Остин, коалиции продолжат поддерживать насущные потребности Украины на поле боя и помогут сдерживать российскую агрессию в долгосрочной перспективе, пока реализуются критические реформы по мобилизации и в других сферах.