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"Рамштайн" будет работать по-новому: как изменится формат помощи Украине от союзников

Фото: "Рамштайн" будет работать по-новому (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В текущем году форматы оказания помощи Украине модифицируют в "Рамштайн 2.0".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Новый формат оказания помощи будет заключаться в том, что отныне союзники будут помогать не на индивидуальной основе, а в коалиционном формате, в соответствии со сложившейся потребностью. 

"Министерство обороны призывает все страны активизировать свои усилия в отражении российской агрессии и присоединиться к той коалиции, которая наиболее соответствует возможностям каждой из них в предоставлении военной помощи Украине", - пишет Минобороны. 

Офис поддержки коалиций 

Минобороны также создало Офис поддержки коалиций, который будет обеспечивать устойчивое и системное управление военной помощью, предоставляемой союзниками. 

Как напоминает ведомство, формат коалиций был создан еще в 2023 году. С тех пор было создано 8 коалиций, среди которых коалиция авиационных возможностей, коалиция противовоздушной и противоракетной обороны и другие. 

Задачей Офиса поддержки будут: 

  • обеспечение координации и планирования работы в рамках коалиций возможностей;
  • обеспечение взаимодействия между коалициями;
  • анализ состояния коммуникаций со странами-партнерами.
 

Фото: "Рамштайн" будет работать по-новому (Getty Images)

"Рамштайн"

Последняя встреча "Рамштайна" состоялась 19 марта. Главной темой заседания были боеприпасы. Тогда же страны-союзники объявили ряд пакетов помощи, содержащих боеприпасы 155 мм, 152 мм, 105 мм и другие. Другим вопросом в повестке дня было усиление противовоздушной обороны (ПВО). Партнеры заявили о готовности предоставить большее количество ракет для систем ПВО. В частности, обсудили подготовки F-16 и дроны.

По словам министра обороны Нидерландов Кайс Оллонгрен, следующая встреча ожидается уже 26 апреля.

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