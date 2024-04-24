"Рамштайн" будет работать по-новому: как изменится формат помощи Украине от союзников

Новый формат оказания помощи будет заключаться в том, что отныне союзники будут помогать не на индивидуальной основе, а в коалиционном формате, в соответствии со сложившейся потребностью.

"Министерство обороны призывает все страны активизировать свои усилия в отражении российской агрессии и присоединиться к той коалиции, которая наиболее соответствует возможностям каждой из них в предоставлении военной помощи Украине", - пишет Минобороны.

Офис поддержки коалиций

Минобороны также создало Офис поддержки коалиций, который будет обеспечивать устойчивое и системное управление военной помощью, предоставляемой союзниками.

Как напоминает ведомство, формат коалиций был создан еще в 2023 году. С тех пор было создано 8 коалиций, среди которых коалиция авиационных возможностей, коалиция противовоздушной и противоракетной обороны и другие.

Задачей Офиса поддержки будут:

обеспечение координации и планирования работы в рамках коалиций возможностей;

обеспечение взаимодействия между коалициями;

анализ состояния коммуникаций со странами-партнерами.

Фото: "Рамштайн" будет работать по-новому (Getty Images)

"Рамштайн"

Последняя встреча "Рамштайна" состоялась 19 марта. Главной темой заседания были боеприпасы. Тогда же страны-союзники объявили ряд пакетов помощи, содержащих боеприпасы 155 мм, 152 мм, 105 мм и другие. Другим вопросом в повестке дня было усиление противовоздушной обороны (ПВО). Партнеры заявили о готовности предоставить большее количество ракет для систем ПВО. В частности, обсудили подготовки F-16 и дроны.

По словам министра обороны Нидерландов Кайс Оллонгрен, следующая встреча ожидается уже 26 апреля.