RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рамштайн онлайн. У Пентагоні анонсували другу зустріч групи підтримки України

Фото: Пентагон організував другу зустріч "групи країн Рамштайн" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністерство оборони США оголосило про друге засідання координаційної групи з надання військової підтримки України. Воно відбудеться 23 травня в онлайн-форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Пентагону.

Офіційний представник американського Міноборони Джон Кірбі анонсував зустріч "групи країн Рамштайн" 23 травня. Участь підтвердили понад 40 держав.

"Друга зустріч контактної групи щодо оборони України відбудеться у понеділок. Вона пройде онлайн. Міністр приєднається з Пентагону", – розповів речник.

За словами Кірбі, глава Пентагону Ллойд Остін вже сповістив українського міністра оборони про прийдешню зустріч. Союзники погодять військово-технічну допомогу Україні. Окрім того, сторони обговорять вигляд і об'єми подальшої підтримки.

До слова, Сполучені Штати розглядають варіант зі збереженням 100-тисячного контингенту в Європі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонСполучені Штати АмерикиУкраїнаЗброя з СШАВійна Росії проти України