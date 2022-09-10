"Рамштайн-5". Міноборони заявило про плани на трирівневу ППО: що відомо

"Ми зараз не можемо говорити про усі деталі. Але серед найважливіших пріоритетів визначено розвиток трирівневої системи ППО/ПРО. Чітке бачення у цьому плані сформовано завдяки успішним діям і на основі досвіду Повітряних Сил ЗСУ під командуванням генерал-лейтенанта Миколи Олещука, аргументи якого я наводив партнерам", - написав Резніков.

За його словами, окрім порушуваного питання щодо сфери ППО/ПРО, не мало важливим є і те, що Україна вже отримала від Німеччини зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

"Наші фахівці закінчують навчання на сучасному німецькому ЗРК Iris-T, який невдовзі зробить наше небо безпечнішим. Ухвалено принципове рішення щодо комплексів NASAMS. Не кажучи про бронетехніку та великий обсяг іншої допомоги. Це сталося лише за 4,5 місяці", - пише Резніков.

Глава Міноборони підкреслив, що Україна отримала вже сотні одиниць 105-мм та 155-мм артилерії та боєприпаси для них.

"Тільки 155-мм калібру у нас 7 типів гармат та САУ. Українські воїни наводять жах на ворога з допомогою точних та невідпорних ударів M142 Himars, M270 MLRS та MARS II. Ракети HARM вже лишають ворога без радарів", - зазначає Резніков.

Крім того, він звернув увагу, що компанію українським "Нептунам" склали ракети Harpoon та підкреслив важливу річ, між "Рамштаном-4", який відбувся у липні, і "Рамштайном-5" минуло 50 днів, а за цей період наші американські партнери оголосили 5 пакетів безпекової допомоги на загальну суму майже 5,5 млрд доларів.

"Рамштайн-5"

Нагадаємо, що 8 вересня на американській авіабазі "Рамштайн" в Німеччині пройшла чергова зустріч Контактної групи з оборони України. Понад 50 країн обговорювали військову допомогу, в тому числі на довгострокову перспективу.

Серед головного - США оголосили про стратегію довготривалої підтримки, НАТО пообіцяло "зимовий пакет", Німеччина заявила про допомогу навчання з розмінування, а Норвегія оголосила про передачу 160 ракет.

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