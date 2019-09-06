Рамос увійшов до топ-10 кращих бомбардирів в історії збірної Іспанії

Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос відзначився голом у гостьовому матчі п'ятого туру відбіркового циклу Євро-2020 проти Румунії. Про це повідомляється на сайті Королівської іспанкою футбольної федерації.

Рамос оформив 21 свій гол у футболці національної команди Іспанії, наздогнав Мічела і увійшов у десятку найкращих бомбардирів своєї національної команди в історії.

Топ-10 кращих бомбардирів збірної Іспанії:

1. Давид Вілья - 59

2. Рауль Гонсалес - 44

3. Фернандо Торрес - 38

4. Давид Сільва - 35

5. Фернандо Йерро - 29

6. Фернандо Морієнтес - 27

7. Еміліо Бутрагеньо - 26

8. Альфредо Ді Стефано - 23

9. Хуліо Салінас - 22

10. Мічел/Серхіо Рамос - 21

Серхіо Рамос є єдиним футболістом топ-10 бомбардирів збірної Іспанії, який продовжує свої виступи за "червону фурію". Ще два голи у футболці збірної дозволять Рамосу зрівнятися з показником легендарного Альфредо ді Стефан.

Варто відзначити, що Серхіо виступає на позиції центрального захисника. На його рахунку вже вісім голів у дев'яти останніх матчах за національну збірну.

Також захисник провів свій 166 матч за іспанців. Більше тільки у Ікера Касільяса - 167.

Нагадаємо, Рамос вошел список претендентів у символічну збірну року ФІФА.