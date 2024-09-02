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В рамках Вашингтонского саммита был фактически создан департамент Украины в НАТО, - Стефанишина

Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Нина Еланская, Милан Лелич

В рамках Вашингтонского саммита НАТО были созданы специальные структуры по поддержке Украины. Одна из них фактически представляет департамент Украины в НАТО.

Об этом вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала в интервью РБК-Украина .

Таким образом, в рамках военного европейского командования была создана миссия НАТО по вопросу координации военной помощи, поддержки и тренировки украинских военных. Неформально она известна как NATO Ukraine Command. Стефанишина объяснила, что это военное подразделение внутри структуры НАТО, которое обеспечит координацию союзников и усилит формат "Рамштайн".

"То есть фактически любое политическое решение, к которому мы двигаемся или к которому призываем, теперь будет прорабатываться в рамках существующей структуры", - добавила она.

Стефанишина подчеркнула, что для Украины это является большим достижением, ведь фактически таким образом был создан департамент Украины в НАТО.

По ее словам, уже в сентябре ожидается прибытие руководителя представительства, который станет высшим гражданским представителем этой миссии. Стефанишина рассказала, что им станет британец.

"У него очень хороший политический и натовский бекграунд. То есть это такое достаточно сильное предназначение", - отметила она.

Фамилия высшего гражданского представителя миссии пока не раскрывается.

Вашингтонский саммит

Вашингтонский саммит НАТО прошел летом 2024 года. Он продлился с 7 по 9 июля. В его рамках Украина получила четкие сигналы поддержки со стороны Альянса по продолжению пути к членству в Альянсе. Была подтверждена важность дальнейшего сотрудничества и предоставления Украине всесторонней поддержки в реформировании оборонного сектора. Также страны НАТО объявили о новой многолетней программе помощи Украине, которая включает в себя военную, финансовую и техническую поддержку для укрепления ее обороноспособности.

Важно отметить, что во время Вашингтонского саммита Украина получила заверение в том, что ее интересы будут учитываться при принятии стратегических решений в Альянсе, что обеспечит более тесную интеграцию с НАТО.

Также на саммите был начат ряд совместных проектов в области кибербезопасности, военной разведки и стратегических коммуникаций, призванных укрепить оборонные способности Украины.

Подробнее о главных решениях для Украины можете узнать в нашем материале.

 

 

Ольга Стефанишина в интервью для РБК-Украина также пояснила, что приглашение Украины в НАТО является действительно элементом сдерживания России, а не эскалации.

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