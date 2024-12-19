В рамках Ukraine Facility создан инвестиционный фонд на 8 млрд евро для бизнеса

Она отметила, что на уровне громад нужно активнее коммуницировать важность развития именно местного бизнеса, поскольку именно от этого будет зависеть наполнение местных бюджетов, а затем и возможностей по их более активному восстановлению и развитию.

"К сожалению, до сих пор есть много общин, которые не знают об Ukraine Facility, о том, что в рамках одного из его компонентов создан инвестиционный фонд в размере 8 млрд евро. Но использование этих средств будет зависеть от того, насколько благоприятные для развития бизнеса условия создадут на местах. Но ни бизнес, ни кое-где общины не знают о нем, поэтому наша с Правительством задача на следующий год - активнее коммуницировать эти возможности", - отметила Елена Шуляк.

Она также отметила, что несмотря на то, что на уровне государства уже сформулирована стратегия экономического патриотизма, то есть, ни в Парламенте, ни в Правительстве уже не вынимает вопросов, зачем нужна локализация бизнеса и почему нужно поддерживать украинского производителя, вводя иногда не очень популярные шаги, на местном уровне все еще нет полного понимания этого.

"Далеко не все громады понимают, насколько важно удерживать бизнес, создавать для бизнеса такие условия, чтобы он заходил в конкретную громаду и развивался там. Поэтому на 2025 год это должно быть нашей задачей - мы должны в буквальном смысле ходить за украинским бизнесом и спрашивать, предлагали варианты, чтобы максимально его оставлять в общинах или давать возможность масштабироваться в разных наших регионах", - подчеркнула Шуляк.

Она также отметила, что важнейшим пунктом и на уровне государства, и на местном уровне является создание и запуск эффективных преференций для бизнеса, который будет работать на прифронтовых и деоккупированных территориях. Некоторые из регионов и громад уже начали вводить их, не дожидаясь принятия законодательства "Об основных принципах восстановления", одним из пунктов которого и является введение таких преференций. Речь идет, в частности о Харькове и Киевской области.

"Мэр Харькова стал первым городским головой, который отменил местные налоги для харьковского бизнеса. Речь идет о налоге на недвижимость и земельном налоге. А Киевщина упростила условия кредитования для бизнеса. Так, 170 предприятий здесь получили льготный кредит за счет местных бюджетов по программе "5-7-9". То есть, часть компенсирует государство, и ты получаешь кредит по этой программе, а уже за счет местных программ эти предприятия получили кредит со ставкой 0 процентов. Это прекрасный пример прогрессивных муниципалитетов", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что сверхважно доносить важность таких кейсов на другие регионы - чтобы местные власти могли оценить свои ресурсы и понять, что они могут сделать для бизнеса, который за счет этого остался работать именно в этой громаде. Прифронтовые громады должны стимулировать бизнес развиваться на сложных территориях, поскольку это залог наполнения местных бюджетов, за счет чего будет происходить их восстановление и развитие.

Еще одна важная задача в бизнес-сфере на следующий год, пояснила Шуляк, упростить для бизнеса доступ к финансированию. По ее словам, отсутствие этого - одна из причин, почему бизнесу чрезвычайно сложно работать, развиваться и масштабироваться в условиях войны.

"Нужно собираться с банками, с НБУ и говорить честные вещи - что пора пересмотреть свои регуляторные документы и вообще стратегию относительно того, чтобы зарабатывать бесконечно на ОВГЗ. Сейчас важно больше переходить на кредитование реального сектора экономики, на проектное финансирование. потому что на сегодня без изменений в этом направлении какой-то политики государства у нас не будет все хорошо с экономикой", - резюмировала Шуляк.