В рамках "Сільської медицини" побудовано всього 3 амбулаторії, - нардеп

Фото: Валерій Дубіль (прес-служба "Батьківщини")

За час реалізації програми "Сільська медицина" з бюджету було виділено 5 млрд грн

За час реалізації програми "Сільська медицина" з бюджету було виділено 5 млрд грн, при цьому повністю було побудовано лише 3 амбулаторії замість 500 запланованих. Про це заявив народний депутат, член фракції "Батьківщина", член бюджетного комітету ВР Валерій Дубіль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його блог.

За його словами, всього на ініційовану влітку минулого року за участю президента програму "Сільська медицина" планували за три роки (2017-2019 роках) витратити понад 14 млрд грн.

"За них повинні були побудувати 2528 нових амбулаторій, модернізувати 1864 існуючі амбулаторії, 13205 ФАПів та 476 ЦПМСД, а також зробити ще багато корисного для комплексного розвитку сільської медицини. Досі грандіозні плани залишаються лише на папері. Замість створення системи сільської медицини, влади побудували лише кілька "годівниць" для окремих чиновників", - зазначив Дубіль.

За його даними, на 2017 рік на реалізацію програми виділено 4 млрд грн, однак при цьому ні однієї амбулаторії на ці кошти не побудували.

"Провал з реалізацією президентської програми був таким гучним, що президент влітку здійснив пряму підробку – під виглядом початку реалізації програми розвитку сільської медицини, він відкрив зовсім іншу амбулаторію, яку побудували за рахунок благодійної допомоги Франції. Потім дав пряме доручення до кінця цього року побудувати близько 500 сільських амбулаторій. Для його реалізації у другий рік виконання програми, Кабмін виділив майже 3 млрд грн на будівництво 512 амбулаторій по всій країні", - підкреслив Дубіль.

За його словами, до завершення 2018 року замість будівництва більше 500 амбулаторій, було розпочато зведення всього 38 амбулаторій, а на кінець року повністю побудували тільки три.

"При цьому за 2017-2108 роки на програму "Сільська медицина" (будівництво амбулаторій та закупівля автомобілів для лікарів) витратили 5 млрд грн. За них побудували тільки 3 амбулаторії! На 2019, останній рік президентської програми планується виділити 1 млрд грн. На нього, можливо, вдасться добудувати ще кілька із запланованих амбулаторій. При цьому не забуваючи покласти наші з вами бюджетні кошти собі в кишеню через створення корупційних схем", - упевнений Дубіль.

"Чинна влада довела – вона не здатна провести реформи навіть коли є гроші. Тому реальні зміни в області робляться не з красивої картинки на екрані. Вони обговорюються з усіма сторонами процесу - пацієнтами, лікарями, потім плануються і втілюються в життя. І впевнений, що саме таким чином скоро буде відбуватися трансформація всієї системи охорони здоров'я - вже за нової влади", - резюмував народний депутат.