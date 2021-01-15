ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У межах прогнозу: Мінекономіки оцінило падіння ВВП у 2020 році

Автор: Олександр Білоус

Криза вдарила по малих та середніх підприємствах, доля яких у ВВП незначна

За підсумком 2020 року падіння реального валового внутрішнього продукту України (ВВП) очікується в межах прогнозованих тенденцій - до 4,8%. Скорочення ВВП у ІV кварталі складе 2,5-3,0%.

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

Як зазначається в повідомленні, цифри наведені "з урахуванням раніше не прогнозованого впровадження карантину вихідного дня, що не матиме суттєвого впливу на підсумки року".

"Ураховуючи структурні особливості коронакризи, основний удар прийшовся на малі та середні підприємства (МСП), не зачепивши при цьому фінансової системи (як у кризи попередніх років), що дозволило уникнути фінансової дестабілізації та продовжувати безперебійну діяльність банківської сфери", - йдеться в огляді.

Популярні новини

У Мінекономіки зазначили, що на показники 2020 року впливатиме те, що частка МСП видів економічної діяльності, діяльність яких підпадала під дію заборони та жорстких обмежень, у загальному обсязі доданої вартості за витратами виробництва є незначною і становить лише 6,2% (у 2019 році).

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України не змінювало прогноз падіння ВВП у 2020 році. За даними міністерства, очікуване скорочення на рівні 4,8% виглядає реалістичним.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у січні-листопаді 2020 року скоротився на 4,7%. Це трохи менше, ніж падіння на 5,2% за перші десять місяців року.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВВПекономікаМіністерство економічного розвитку і торгівлі