В рамках "єВідновлення" сформированы первые 500 жилищных сертификатов, - Шуляк

По ее словам, на 10 ноября украинцы подали 5727 заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье, причем 1289 заявлений уже было отработано и по результатам сформировано 519 жилищных сертификатов на общую сумму в 1,1 млрд гривен.

"Средняя сумма одного сертификата составляет 2,121 млн гривен - мы видим, что она постепенно растет. Эти средства участник программы может потратить только на приобретение нового жилья, причем это может быть квартира в любом городе Украины. То есть, если уничтоженная квартира была, например , в Виннице, а владелец сертификата хочет переехать, например, во Львов, программа компенсаций "єВідновлення" это позволяет", - отметила Шуляк.

Впрочем, это правило не действует, если уничтожена была не квартира, а частный дом, подчеркнула она. В этом случае владелец жилищного сертификата может выбирать один из двух вариантов - либо строительство нового частного дома на том же участке, где был расположен уничтожен, либо получение квартиры в любом городе Украины по выбору.

Шуляк также отметила, что в случае, если владелец сертификата выберет квартиру, которая будет стоить больше суммы сертификата, он для покупки недвижимости сможет добавить собственные средства.

"Например, если человеку выделено два миллиона гривен компенсации, а он хочет купить квартиру за 2,1 миллиона гривен, то он может приложить свои средства. Если стоимость приобретенной квартиры меньше, чем предусмотрено сертификатом, неиспользованная сумма вернется государству", - пояснила народная. депутат.

Воспользоваться жилищным сертификатом нужно в течение 5 лет с момента получения, причем жилье, полученное человеком по сертификату, в течение следующих 5 лет нельзя продавать.

Кроме этого, отметила глава профильного комитета ВР, возможность получить компенсацию за уничтоженное жилье будет и у владельцев квартир на этапе строительства. В частности, если в доме построен каркас, то для инвестора законом предусмотрена возможность получить компенсацию. Однако сам порядок выплаты такой компенсации еще не утвержден Кабмином, пояснила Шуляк.

"Сегодня мы видим определенный потенциал для первичного рынка недвижимости. Ведь застройщики, участвующие в программе "єВідновлення", будут предоставлять соответствующее жилье, понимая всю важность этого и для страны, и для наших граждан, нуждающихся в решении этой проблемы. Поэтому мы надеемся, что это окажет положительное влияние и на рынок строительства, и на рынок недвижимости в целом", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, сейчас параллельно разрабатывается этап программы компенсаций для граждан, чье жилье было уничтожено на оккупированных территориях. Они также смогут выбирать новое в любом населенном пункте Украины по выбору.

Напомним, этап программы "єВідновлення", предусматривающий компенсацию за уничтоженное в результате вооруженной агрессии жилье, стартовал 1 августа 2023 года, а выдавать первые жилищные сертификаты украинцам начали с 1 ноября. Сейчас на этот вид компенсаций правительство выделило 2,5 млрд гривен.