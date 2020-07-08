В рамках "Великого будівництва" триває капітальний ремонт дороги з Києва в Чернігів

В рамках "Великого будівництва", ініційованого президентом, триває капітальний ремонт дороги, що веде з Києва до Чернігова. Роботи на трасі М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі ведуться відразу на декількох ділянках, у тому числі біля Броварів.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, зараз триває ремонт на ділянках: кілометри 2-3, кілометри 29-32 (Бровари), кілометри 57-60.

Траса М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі - одна з тих, ремонт яких проходить за кошти ЄБРР і ЄІБ.

Термін реалізації проекту - 2 роки.

Реконструкція дороги, під час якої вона була розширена до 1 категорії, тривала з 1977 по 1998 роки. З того часу ніяких капітальних або середніх ремонтів на ній не проводилося.

Активні роботи почалися тільки навесні 2020 в рамках "Великого будівництва".

Нагадаємо, раніше Юрій Голік повідомляв, що вже в липні завершиться ремонт дороги Станиця-Луганська - Сєвєродонецьк у Луганської області.