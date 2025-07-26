Ралли во Франции оборвалось трагедией: машина сбила зрителей, трое погибших

Во время местных ралли-гонок в центральной Франции автомобиль съехал с трассы и сбил нескольких зрителей, находившихся в огражденной зоне. В результате аварии три человека погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nordot.
Во время местных ралли-гонок в центральной Франции автомобиль съехал с трассы и сбил нескольких зрителей, которые находились в огражденной зоне.
По сообщениям прокуратуры, в результате аварии погибли три человека. Двое из них братья в возрасте 60 и 70 лет, и еще один мужчина.
В то же время, по предварительным данным стало известно, что двое мужчин скончались на месте происшествия, а третий погиб уже в больнице.
Кроме того, несколько человек, которые присутствовали на месте аварии, находились в шоковом состоянии и им также оказали медицинскую помощь.
По данным телеканала BFMTV, который ссылается на прокуратуру, начато расследование по факту непредумышленного убийства.
Сообщается, что за рулем автомобиля находилась 22-летняя женщина, которую сопровождал 51-летний штурман.
Местный чиновник Жоэль Матюрен сообщил, что ралли было немедленно остановлено. Организаторы подтвердили это в коротком посте на Facebook, отметив, что церемония награждения не состоится.
По информации, авария задела зрителей, которые находились в безопасной зоне.
Напомним, что в прошлом году на этом же ралли произошла смертельная авария, когда гоночный автомобиль сбил мужчину, ответственного за безопасность трассы.
Заметим, что сегодня из-за оставленного багажа парализовал один из крупнейших вокзалов Парижа.
Заметим также, что ранее этим летом президент Финляндии Александр Стубб тайно принял участие в триатлоне. О его участии стало известно только на старте, когда местные узнали главу государства среди участников.
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