Ракети по аеропорту Вінниці були запущені з Придністров'я, - ЗСУ
Фото: ракети по аеропорту Вінниці були запущені з Придністров'я (mil.in.ua)
Сьогодні, 6 березня, російські окупанти відкрили вогонь по аеропорту у Вінниці. Ракети були випущені з території Придністров'я.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника Повітряних сил Юрія Ігната.
"Ворог випустив 8 ракет орієнтовно з Придністров'я. Ворог ще раз показав своє обличчя. Ми не здаємось", - відзначив Ігнат.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок ракетного удару по аеропорту у Вінниці загинула одна особа.
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