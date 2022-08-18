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Ракетний удар по Запоріжжю: відомо про жертву, є поранені

Фото: окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок обстрілу Запоріжжя росіянами з ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) загинула одна людина. Ще троє постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва в Telegram.

За його словами, ворог вів обстріл одного з районів, що на околиці міста, близько третьої години ночі.

"За попередньою інформацією обласної військової адміністрації, окупанти застосували ракетну систему залпового вогню. Також повідомляється, що обстріл вівся з Василівського району. Чотири випущені ракети поцілили в один з інфраструктурних обʼєктів Запоріжжя. Є незначні руйнування. На жаль під час обстрілів троє людей постраждало, а ще одна жінка загинула", - розповів Куртєв.

Нагадаємо, що сьогодні під час повітряної тривоги в Запоріжжі лунали вибухи, згодом стало відомо, що окупанти завдали ракетного удару по місту з тимчасово окупованої частини області.

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Запоріжжяракетный удар