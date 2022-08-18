Ракетний удар по Запоріжжю: відомо про жертву, є поранені

За його словами, ворог вів обстріл одного з районів, що на околиці міста, близько третьої години ночі.

"За попередньою інформацією обласної військової адміністрації, окупанти застосували ракетну систему залпового вогню. Також повідомляється, що обстріл вівся з Василівського району. Чотири випущені ракети поцілили в один з інфраструктурних обʼєктів Запоріжжя. Є незначні руйнування. На жаль під час обстрілів троє людей постраждало, а ще одна жінка загинула", - розповів Куртєв.

Нагадаємо, що сьогодні під час повітряної тривоги в Запоріжжі лунали вибухи, згодом стало відомо, що окупанти завдали ракетного удару по місту з тимчасово окупованої частини області.

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