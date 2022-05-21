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Ракетний удар по Рівненській області: є постраждалі

Фото: ракетний удар по Рівненській області (Андрій Коваль, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти завдали ракетного удару по Рівненській області. Стало відомо про шістьох постраждалих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.

Як відзначив Коваль, постраждалим вже надали медичну допомогу й їх життю нічого не загрожує.

"Так як це об'єкт військової інфраструктури, подробиці розголошувати не будемо. Загиблих немає, шість людей отримали ушкодження. Усім їм була надана медична допомога в закладах області. Стан постраждалих стабільний", - заявив Коваль.

Водночас голова Рівненської ОВА закликав місцевих утриматись від масових заходів впродовж наступних 24 годин через загрозу ракетних ударів по області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, окупанти влучили ракетою по об'єкту військової інфраструктури Рівненської області.

Також сьогодні наша ППО збила ворожу ракету в районі міста Немирів у Вінницькій області

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